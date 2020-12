Arvamus

Eesti restoranipidaja Londonis: halvad ajad on alles ees, uus aasta toob massilise töötuse

Selleks, et vältida massilisi koondamisi, on riik paljudele ettevõtetele appi tulnud. Kui tööandjad ei suuda oma töötajatele palka maksta, hüvitab selle riik 80 protsendu ulatuses. Nii on see olnud märtsist alates, kuid uuest aastat toetused kaovad.