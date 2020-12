Veelkord: tegelikult on ju põhjus, miks otsustasime jõuluvaheaja eel õppijad koolist koju saata, lihtne ja nukker: viimasel kuuel nädalal on viiruse levik hoogustunud ja koroonapositiivsete testide hulk kasvanud. Liiatigi on tõusvas tempos nakatunud ka vanusegrupp 10 – 19.Viiruse jätkuv laialdane levik paneb suure surve alla kogu Eesti meditsiinisüsteemi ning nii Vabariigi Valitsuse kui iga üksikisiku panusest sõltub, kas suudame hoida ära olukorra eskaleerumise.

Mida see tähendab täpsemalt koolide lahtiolekutes ja edasises õppetöös?