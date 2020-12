"Kirik on endiselt see koht, kuhu inimesed tulevad ennast vaimselt laadima. On inimesi, kes seda ei tea või ei pea oluliseks, kuid see ei tähenda, et pole inimesi, kellele see on tähtis. Kirikute avatud hoidmine on vaimse tervise jaoks väga oluline väga paljude inimeste jaoks," sõnas peapiiskop Urmas Viilmaa.

Kuigi tavainimesele võib tunduda, et näiteks meelelahutus ja sport väga sarnased usulise tegevusega, ei kvalifitseeru need siiski universaalseteks inimõigusteks, rõhutab Viilmaa.