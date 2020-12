Imre Sooäär: pere on inimese turvaruum, tema kindlus. Jõuga selle vastu astuda on sama kui perele sõda kuulutada

Esmaspäeval lõi Imre Sooäär (51) riigikogu ukse pauguga lahti. Kujundlikult. Rahvasaadikud tegid saalis möllu, räusati ja lärmati ning riigikogu esimees keeras korduvalt Sooääre mikrofoni kinni, et ta rohkem ei räägiks. Miks? Sooäärt peetakse kabelimatsuks valitsuse plaanile panna abieluküsimus rahvahääletusele.

Sooäär tunnistab ka ise, et kooseluseaduse sünni ajast on jäänud lahendamata arveid ja ta tuli neid klaarima. Ühtlasi ütleb jokkerina parlamendiliikmeks tulnud Sooäär mõnikord, et on referendumi vastu, aga teinekord, et on hoopis selle poolt. Ta on muuseas üldse välja töötanud oma küsimuse, mille kavatseb valitsusele kompromissiks pakkuda. Kas Sooäär on põhimõtete eest väljas või läheb nendega kauplema? „Poliitika ongi kompromisside kunst," lausub ta. Siis helistab Andrei Korobeinik ja Sooäär jookseb Keskerakonna fraktsiooni arutama, kuidas riigieelarve puhul hääletada ja mida ta riigikogus tegema saab hakata.

Jutuajamise alustuseks on Sooäärel juba ees paber sõnumiga, mida ta soovib kindlasti referendumi kohta öelda. Ka pealkiri on tal oma intervjuule pakkuda: armastust ei saa referendumile panna.