Kõik Tartu koolid lähevad esmaspäevast distantsõppele

Kuidas saavad üksinda kodus hakkama 7–8-aastased õpilased, kui nende vanemad peavad tööl edasi käima? „See on suurim väljakutse praegu küll, nad pole arvutiga veel nii sina peal,” tõdeb Miina Härma gümnaasiumi (MHG) direktor Ene Tannberg.

Tallinna ühe suurima, Viimsi kooli direktor Peeter Sipelgas ütles, et terve kool jääb uuest nädalast distantsõppele, sealhulgas algklassid. „Valik oli, kas teha kevadel pikemalt või jätkata praegu, kuna kuidagi tuleb need päevad ju tagasi teha,” selgitas ta ja lisas, et kõik korraldused distantsõppeks on juba tehtud.