Arvamus

Peeter Olesk: kooli sulgemine mistahes põhjusel on tegelikult enam-vähem seesama, mis koolist puudumine

Sõna „koroonapüha“ ei ole ma veel kuulnud ja see, mis praegu toimub, ei olegi püha. See on sundkäik nii hommikul, päeval kui ka õhtul, isegi öösel.