85 aastat tagasi | Päts ja Laidoner pääsesid napilt vapside püssimeeste käest

Ajaloolane Andres Adamson sõnab, et vapside riigipöördeplaaniga seotu pole kuni tänaseni päris selge. Kuid üldised asjad on teada: „Tavakirjeldus taandub sellele, et poliitiline politsei hoidis vapsidel silma peal, sel olid agendid vapside juhtkonnas või vähemalt selle lähedal ning asjal lasti areneda. Kavandatud riigipöörde eelõhtul olevat vapside juhtkond Kadaka teel peetud koosolekul otsustanud riigipöördekatsest loobuda. Kui hakati juba laiali minema, ilmus aga kohale politsei ja kõik võeti kinni. On väidetud, et vapsid olevat tollal otsustanud üleüldse vägivaldsest võimuhaaramisest loobuda, kuid see on väärtõlgendus, tegelikult otsustati see vaid edasi lükata.”

Otsustavaks teguriks, miks vapside putš 1935. aastal ära jäi, oli nende juhi Artur Sirgu käitumine, ütleb Adamson.

Loe ajaloolaste põhjalikku ülevaadet sellest, mis eelnes 1935. aasta 8. detsembri sündmustele ja kuidas vabadussõjalaste maine mutta tambiti.