10 lugu nädalavahetuseks: tõde koroonapiirangute sünnist, Martin Halliku kohtuotsus, südamlik terrassi ehituse lugu, Olavi Ruitlane armastusest

Käes on nädalavahetus. Jõulud lähenevad suure hooga, kuid on selge, et need tulevad seekord teisiti. Veidi vaiksemalt, vähem rahvarohkelt. Juba praegu püsime pigem kodus ning ilmselt on veidi rohkem aega, et lugeda huvitavaid artikleid, mille jaoks nädala sees aega ei leidnud.