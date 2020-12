Kiropraktik Gerly Truuväärt: ära lase valeinfol oma elu mürgitada! Soovitused, kuidas kodukontoris ellu jääda

Valitsus soovitab, et kui vähegi töö iseloom seda lubab, tuleks firmadel võimaldada oma kollektiivil töötada kodus ehk kodukontoris. Need on kaks vastandlikku sõna, kodu ei ole kontor. Kodu on loodud lähtudes teistest vajadustest.

Kui vahetada ära sõnade järjekord ja öelda kontorikodu, siis kuvandub meile ette väga teise varjundiga töö ja puhke keskkond. Ometi tundub, et paljude jaoks sai kodust kontor koos koduõppel olevate laste ja teiste pereliikmetega.