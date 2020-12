PÄEVA TEEMA | Lauri Hussar kooliõppe 180-kraadisest pöördest: olete valitsusest tegelikult õigesti aru saanud

Koolielu jätkub tavapäraselt.

Koolid lähevad nädal varem talvepuhkusele.

Varem puhkamaläinud koolidel tuleb kooliprogramm järele teha.

Koolid lähevad distantsõppele ja sealt edasi koolivaheajale.

Selline, heitlik ja vastuoluline on valitsuse selle nädala kahetsusväärne otsuste- ja valikuterida kooliküsimuses. See nörritas nii lapsevanemaid, õpilasi, õpetajaid kui koolipidajaid. Tagantjärele on seda meedias nimetatud ka kommunikatsioonikriisiks, kuigi tegelikult räägib see hoopiski ühe kriisi kommunikatsioonist ning selle tohuvabohu põhjus ei ole mitte niivõrd avalikkusega suhtlemises.