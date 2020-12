VAIM VARDAS | Norralasest Eesti luuletaja: alati tuleks kõigepealt mõelda inimese peale

Täna saates „Vaim vardas” üles astunud Øyvind Rangøy tunnistas, et üks tähtsamaid teemasid tema elus on lepitamine, mida võiks käsitleda polariseerimise vastandina. „Kõik algab alati üksikinimesest,” kõneleb Rangøy. „Selle asemel, et mingis debatis mõelda argumentide peale, võiksime mõelda inimeste peale. Mõelgem neile, keda see puudutab. Kas me saame sellest aru? Kui ei saa, siis ehk ei olegi vaja midagi öelda ja me võime hoopis vait olla? Aga kui saame natuke aru, siis alustagem inimesest.” Need sõnad on saates öeldud peamiselt poliitilises kontekstis, kuid ulatuvad aktuaalsetest diskussioonidest kaugemale.