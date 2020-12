POLIITKOLUMNIST | Viktoria Ladõnskaja-Kubits: vabadus Eestis on kahanemas vabaduseks valida hambapastat

Sõnad ei oma enam algset tähendust ehk irooniline lause „Ma elan vabas riigis, ma võin ise valida, millise hambapastaga pesta oma hambaid" ei ole enam nii sarkastiline. Loomulikult kõlab iga uue juhtumi puhul argument, aga „nemad tegid ka nii".

Sellise „võimuvertikaali" ehitamine koorub väikestest asjadest, poliitikute fraasidest „me ei toeta hääletuse vabaks andmist", kuigi see on otseses vastuolus Põhiseaduse paragrahv 62-ga, või „me ei saa lubada ERR nõukogusse sõltumatut eksperti, sest äkki on tal teine maailmavaade" ja korraldataksegi farss ERR-i nõukogu ekspertide konkursiga, või „kui jagatakse katuserahasid - tõtta ka sina, sest muidu - jagatakse ilma sinuta".