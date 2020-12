Brittidele tõmmatakse uuest aastast piir vahele, ees ootab segaste reeglite aeg

Brexit tõmbab piiri ka Euroopa Liidus elavatele brittidele. Vana korra britid ehk need, kes on seni Euroopa Liidus elanud, saavad jätkata laias laastus samade õigustega, mis neil seni on olnud. Kõiki uusi tulijaid võetakse aga vastu samade reeglitega, mis kehtivad ka teistele n-ö kolmandatele riikidele: Ukrainale, USA-le, Venemaale jne.

Mis siis muutub? Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna nõunik Harry Kattai kommenteerib: „Kõige lihtsamalt öeldes: garanteeritakse senised õigused, aga liikmesriikides, kus ta elab. Aga kui britt kolib näiteks Eestist Lätti, peab ta puhtalt lehelt alustama. Siis on ta seaduse ees kolmanda riigi kodanik. Enam väljaastumislepingu garantiid talle ei kehti."

Muutusi tuleb palju ja keerulisi. Ka esmapilgul absurdseid. Kes näiteks unustab Londonist Tallinna lennates kohvrisse liha, piima või raskema kui 20-kilogrammise kala, see rikub seadusi ja saab karistada.