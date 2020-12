Keskerakonna ja opositsiooni salapakt: abielureferendum blokeeritakse ühisel jõul

Kõik riigikogu fraktsioonid on arvamusel, et homme ei juhtu kolme koalitsioonipartei - Keskerakond, EKRE ja Isamaa - esitatud abielureferendumi korraldamise eelnõuga midagi halba. Opositsioon nõuab eelnõu tagasilükkamist, riigikogu hääletab, mõned Isamaa liikmed ühinevad vastasleeriga, kuid koalitsioon võidab ikkagi.

Eelnõuga liigutakse edasi, et korraldada 18. aprillil rahvahääletus abielu defineerimise üle.

Riigikogust tuleb teateid, et opositsiooni katse referendumit nurjata luhtus. Ja et koalitsioon on endiselt ühtne ja seisab rahvahääletuse korraldamise taga.

Kuid see on kõverpeegel. Abielureferendumiga on praeguseks kõik. Lugu läbi, finito, конец.