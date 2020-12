KOLUMN | Jaak Jõerüüt: abielureferendumit mitte toetavad koalitsiooni liikmed parandavad logisema läinud demokraatiat

Olen pärit suguvõsadest, kus traditsiooniline pere oli norm, ja vanemate ning vanavanemate laias tutvusringkonnas oli niisamuti. Ometi tean ma sealtki paljusid peredraamasid ja -tragöödiaid, lahutusi ja koduvägivalda, probleeme lastega ja varandustega, mida iganes, tean piisavalt palju, et mõista: inimelude mitmekesisus ehk soovide, motiivide, mõtete ja sättumuste loendamatute kombinatsioonide hulk on nii suur, et ülalt sunnitud perereegel lihtsalt ei loe, masinlikus poliitkeeles öeldult: ei tööta.