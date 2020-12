Usuvabadus tähendab muuhulgas ka erinevate usutunnistuste ühetaolist kohtemist. Seega oletame, et MTÜ Jalgpallikirik registreeritakse. Tema põhikiri viitaks jalgpallile kui usulisele riitusele. Sellisel juhul saaks esmaspäevast kehtima hakkava vabariigi valitsuse korralduse nr 440 (10.12.2020) kohaselt seda riitust läbi viia nagu teisigi statsionaarsete istekohtadeta avalikke jumalateenistusi ja teisi avalikke usulisi talitusi. Seda muidugi tingimusel, et järgitakse inimeste hajutamise nõuet ning tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.