Arvamus

Priidu Pärna: millal ükskord saabub aega, mil Tallinna majaomanik ei pea lund rookima?

Absurdne on olukord, kus omavalitsus kohustab omanikku hooldama linnateid, linn pakub omanikule, et me võime ise oma teed korras hoida, aga teie makse selle eest, et linn ise oma vara hooldab.