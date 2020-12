Raul Kirjaneni seitse ootust uuele metsanduse arengukavale: rohepöördest looduskaitse korraldamiseni

Emotsioonide virr-varris ei maksa unustada, et metsa- ja puidusektor on oluline nii rohepöörde eesmärkide saavutamiseks kui maapiirkondade elujõu tagamiseks. Need eesmärgid ei ole üksteisega vastuolus, vaid teineteist toetavad.

Nagu meediast on läbi käinud, saatis keskkonnaminister Rain Epler 7. detsembril laiali uue metsanduse arengukava koostamise juhtgrupi, kuna arengukava ei valminud õigeks ajaks.

Olen ka ise selle arengukava töös osalenud ja mis seal salata – ka päris palju aega ja energiat panustanud. Minul on arengukava koostamisest siiski väga palju positiivseid kogemusi, sest arutelud olid tegelikult asjalikud hoolimata sellest, et seisukohad ja vaated polnud alati samad. Väikestes gruppides suudeti peaaegu alati kokku leppida, kuid kui teemad läksid nö suurele ringile, said tihti edevus ja nauding oma hääle kõla kuulamisest sisust tähtsamaks. Seega on uue ministri otsus mõistetav – kui ikka kokku pandud seltskond ei saa asjaga hakkama, tuleb midagi muuta.