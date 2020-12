„Tšaikovski meistriteosed”, kummardus kolmele balleti suurkujule

Rahvusooper Estonia balletiõhtu „Tšaikovski meistriteosed” kaks lühiballetti – George Balanchine’i „Serenaad” ja Mai Murdmaa „6. sümfoonia” – seisavad pealtnäha justkui eraldi. Ühes on visuaalselt kasutatud heledamaid, teises tumedamaid toone, üks kõneleb publikuga puhaste klassikaliste vormide kaudu, teine põimib sisse moodsat liikumist. „Serenaad” valmis 1934. aastal New Yorgis, „6. sümfoonia” 1989. aastal Läti ooperi- ja balletiteatris. Ometi on neil kahel palju ühist, kuid see ühisosa ei peitu käegakatsutavas/välises maailmas, vaid nende sügavamates kihtides, loomingulises tuumas.

Kõige tähtsam ühenduskoht ongi Pjotr Tšaikovski muusika, mis on nii Balanchine’i kui ka Murdmaad tugevalt inspireerinud. Balanchine ütles, et Tšaikovski oli talle nagu mentor või lausa isa. „Tšaikovski abita ei oleks ma seda suutnud,” on teda tsiteeritud raamatus „Tchaikovsky and Balanchine – partners in dance”.