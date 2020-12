EL ja USA liiguvad teosammul Türgi-vastaste sanktsioonide poole

Türgi tänavune tungimine Küprose majandusvööndisse sunnib riigi Euroopa-liitlasi varasemaid ähvardusi ellu viima ja Türgi-vastaste sanktsioonidega edasi liikuma, ehkki nii aeglaselt ja tagasihoidlikul viisil kui võimalik. Neljapäeval toimunud tippkohtumisel leppisid EL-i liidrid esialgu kokku Küprose maardlates toimuva puurimise eest sanktsioonide all olevate isikute nimekirja laiendamises. Konkreetsed nimed teatab välisasjade esindaja Josep Borrell sel nädalal.

Kreeka ja Küpros on nõudnud märksa jõulisemaid samme. Neid on toetanud ka Prantsusmaa, keda häirib muu hulgas Türgi tegevus Liibüas ja Mägi-Karabahhis. Sanktsioone toetab ka Austria, mille kantsler Sebastian Kurz on kutsunud üles lõpetama Türgiga igasugused liitumisläbirääkimised.

Neljapäeval olid Türgi kõige innukamateks kaitsjateks Saksamaa kantsler Angela Merkel ja Bulgaaria peaminister Boyko Borisov.