Tulevikutöö tundub olevat midagi ilusat ja vaba. Kellele tähendab see töötamist kohvikus või rannas, kellele paindlikku juhtimismudelit või standardse ametijuhendi puudumist. Kindlasti on see läbi imbunud tehnoloogiast ega tunne riigipiire.

Tulevikutöö ei olegi tulevik, see on olevik – juba täna ja praegu olemas. On digitaalsed platvormid Uber ja Wolt, GoWorkaBit ja teised, aga selle üllatavamad tulemid on tulevikus.