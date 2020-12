Viimasel ajal on hakatud pisut aktiivsemalt rääkima selle idee illusoorsusest, et digitaalne meedia on keskkonnasäästlik. Interneti laialdase kättesaadavuse tõttu on tohutult kasvanud ka digimeedia tarbimine, eeskätt sotsiaalmeedia ja videokonverentsimise ja voogedastusplatvormidena. Kõik see suurendab aga omakorda interneti ökoloogilist jalajälge.