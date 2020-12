Alates täna südaööst on enamikul juhtudel keelatud oma koduomavalitsuse territooriumilt lahkuda. Erand tehakse lähisugulase surma korral või juhul, kui reisida on vaja tööle jõudmiseks või arstiabi saamiseks. Lähikontaktid väljaspool peret või leibkonda on keelatud. Liikumiskeeld kehtib 3. jaanuarini, ülejäänud piirangud jäävad kestma jaanuari lõpuni. „Oleme näinud, et Leedus ei ole ühtegi ohutut piirkonda,” ütles peaminister Ingrida Šimonytė.

Kas Leedu läheb päris lukku?