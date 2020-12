Pensionireform toob uuendusi ka III pensionisambasse: kui avada see enne 28. detsembrit, peab samba omanik pensioniraha kasutamiseks ootama oluliselt vähem aastaid kui hiljem avamise korral. Seetõttu on III sambast järsku palju juttu. Põhisõnum on selge: andke raha meile ja kõik võidavad. Kas asi on nii mustvalge?

Arutame raha pensionisambasse kogumise kontekstis kolme olulist küsimust: kas, kuidas ja kui palju?