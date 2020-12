Koalitsiooni napp võit. Abielureferendum jäi ühe häälega ellu

Poleks Imre Sooäär oma sõnu söönud ja eile abielureferendumile toetust andnud, kukkunuks see eelnõu riigikogust välja. Tema soov on aga minna edasi, et saaks hoopis teistsuguse küsimuse.

51-48 - koalitsioon sai ühe napi häälega võidu ja abielureferendum läheb riigikogus teisele ringile. Opositsioonisaadikute sõnul on Keskerakond kahvlis: edasi ei taha sõita, aga pidurit ka vajutada ei saa. EKRE-le lubatud referendumit kuidagi enam tagasi ei võta. Niisiis loodab peaministrierakond opositsionääridele - et nende obstruktsioon tõmbaks ebamugava teema laualt maha. Variant on ka eelnõu teisel hääletusel läbi kukutada, ent nagu eilne tõestas, siis koalitsiooni võim prevaleerib.