Skandaalse pilvelõhkuja looja Vilen Künnapu: minu missioon on olla siin ja teha oma värki

Viimasel ajal paistab igamees end arhitektiks pidavat. Eriti need, kes ei suuda ise valmis joonistada ainsamatki hoonet. Ammugi siis veel sellist nagu Vilen Künnapu (72). Saati siis säärast, nagu see Tallinna südalinna Stockmanni vastu kavandatud ehitis, mille eskiis valmis Künnapu käe all. Kunstnik on lasknud isehakanud kõiketeadjatel lärmata ja vaikinud. Nüüd ta kõneleb.

Te ikka teate petitsioonist? Rohkem kui 400 inimest on andnud hääle selle poolt, et teie kavandatud maja Tallinna südamesse Stockmanni vastu ei ehitataks.



Jaa, aga mind ei huvita sellised asjad eriti. Petitsioonivärgid tulevad ja lähevad. Hulk inimesi toetab mind ja saadab häid sõnumeid. Usaldan kompetentseid inimesi, näiteks poeete. Eile istus siin minu poeg [maalikunstnik August Künnapu] koos Kaido Olega. Ole ütles, et talle meeldib see projekt väga. Mina olen looja ja meie, loojad, teame, mida me teeme. Inimesi on igasuguseid, mõned ei ole veel loominguni ja selle mõistmiseni jõudnud. Meie ei saa laskuda nende juurde sinna alla.

Kunstiteadlane Karin Paulus on hoone kavandit võrrelnud fallosega, millel on ees mummuline põll. Kuidas te sellesse suhtute?

No see on ikka primitiivselt öeldud. Hoone on ju neljakandiline, peenisega pole siin midagi pistmist.