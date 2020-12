Eelmisel nädala teises pooles kohtus Sooäär opositsioonierakondade juhtidega. Ei Kaja Kallaselt ega Indrek Saarelt tema idee kompromissiks toetust ei leidnud. Küll aga sõnab Sooäär, et tal on kindlus olemas, et pakutav alternatiiv võib riigikogus läbi minna. Ta on rääkinud peaministriga ja on väidetavalt saanud sealt tuge.

"Põhimõtet, et kõikidel Eesti peredel peaks olema õiguskaitse ja -kindlus, toetab ka peaminister. Sellest lähtudes mul on piisavalt alust arvata - ja rääkides riigikogu liikmetega -, et selle põhimõtte me saame rakendada," põhjendab Sooäär oma kindlat seljatagust.