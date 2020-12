Artikli autorid lähtusid teadmisest, et parem haridustase seostub keskmiselt pikema elueaga ning vähem õppimist toob lõppkokkuvõttes kaasa kehvema hariduse. Võttes aluseks USA koolide statistika, püüdsid nad kokku arvutada, kui palju lühemaks jääb praeguste algkoolilaste elu koolide sulgemise tõttu ning leidsid, et seda on rohkem kui piirangute tõttu säästetud eluaastaid.

Selles arvutuskäigus on kriitikud leidnud olulisi möödalaskmisi, mis näivad tulemuse pööravat vastupidiseks. Autorite järeldus koolide sulgemise kohta on seega ekslik, aga kas neil on vähemalt põhimõttelises küsimuses, et haridus võib mõjutada tervist?