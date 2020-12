Epp Maria Kokamägi: elu on elamist väärt, kui ta sulle on antud. On sinu teha, kas elad päikese pool, mitte pimeduses

Sel päeval, kui Sepamaale jõuame, õitsevad seal veel viimased roosid. Täieliku enesestmõistetavusega, nagu oleks see detsembris tavaline asi. Kuigi lilledetagusel hekil on juba väljas jõulutuled ja kerge esimene lumigi on juba paar päeva tagasi maha sadanud.

Sepamaa on olenemata aastaajast ligitõmbav, suviti aga lausa paradiis. Talu otsekui maailma lõpus, mere lähedal, lokkava aia ja romantiliste istumiskohtadega.

„Elu maal on mugavaks läinud, ei anna võrreldagi eelmiste aastatega,” tähendab Epp Maria (61) rahulolevalt, serveerides oma maalidega kaunistatud peentest portselantassidest teed. „Elektrikatkestusi on vähem ja mis peamine – netikaubandus on jalad nii hästi alla saanud, et kõike, mida iganes vajad, saad nüüd koju tellida!”

Kolme koera – 12-aastase pimeda Ruudi ning tütarde peredest emigreerunud Valja ja Amira – päeva tipphetked ongi need, mil taluvärava taha ilmuvad kullerid.