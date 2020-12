Arvamuskonkursi „Mis saab homme?” võitis Tõnis Jürgens

Tasuta lõunaid pole olemas, ka digimaailmas mitte. Eesti Päevalehe selleaastase arvamuskonkursi võitja, Eesti kultuuriakadeemia doktorant Tõnis Jürgens kirjutas oma võidutöös „Rohelise digimeedia illusioon” (EPL 15.12), et interneti ökoloogiline jalajälg võib varsti olla suurem, kui on maailma lennuliiklusel. Igal meilil, klikil ja otsingul on mõju keskkonnale. Aga nagu kogu inimeseks oleku puhul üldse, teeb suurima kahju ikkagi inimlik ahnus, tung saada aina paremat pilti ja näha aina rohkem filme. Kes arvamuskonkursi võitsid ja mida neil meile öelda on?