"Olime oma online-süsteemist unistanud juba viimased kolm aastat, aga ikka ei olnud õige aeg. Nüüd oli – COVID-ile tuleb siin tänulik olla, nii paradoksaalne kui see ka pole. Kui tuli lock-down ja maailm läks lukku, oli selge, et kui tahame sügisel toimuda, peame olema valmis minema veebi ja seda mitte ainult filmide näitamiseks, vaid ka kogu filmitööstusega.

Jõudsime välja arendada südame, need arterid ja veresooned, mis ripuvad väljas ja ootavad, et neile võrgustikud ligi tekiksid,” kirjeldab PÖFF-i juht Tiina Lokk festivali ajal tehtud tööd.