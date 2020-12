Mari Kartau: mis oleks, kui kaotaks seadustest üldse soo mõiste?

Samal ajal, kui poliitikud Toompeal ja tavakodanikud sotsiaalmeedias abielureferendumi kallal kraaklevad, seisab ühiskond märksa olulisemate probleemide ees. Nende hulka kuuluvad näiteks siseturvalisuse, tervishoiu ja teiste kriitiliste avalike teenuste olukord.

Siin on arenguruumi, kuid kui parajasti on elu rahulik, saame neis valdkondades enam-vähem hakkama. Kriisiolukorras aga tekib aga oht, et enam ei saa. Kui toimub mõni suurõnnetus või ka näiteks pandeemia, siis on järsku vaja mõnda neist valdkondadest oluliselt rohkem inimesi, kui tavaolukorras oleks mõttekas stardivalmis hoida.

On üks lihtne võimalus, kuidas mõlemad probleemid ühe hoobiga lahendada. Sugu kui selline tuleb juriidilise mõistena lihtsalt ära kaotada.