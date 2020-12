Üks väljamõeldis teise otsa. „The Crown” on rikkunud kuningapere jõulud

Briti kuninglikust perekonnast kõnelev „The Crown” on eetris juba neljandat hooaega, kuid kunagi varem pole telesari palee kohal sellist plahvatust tekitanud. Üks reklaamklipp teise järel on viidanud õnnetule printsess Dianale ja juba sellest piisas, et palee ametnikud ehk „hallides ülikondades mehed” hakkaksid muret tundma.

Kui Meghan ja Harry otsustasid aasta alguses minna oma teed, oli see pretsedent, millega tegelesid nii kuningapere liikmed isiklikult kui ka nende ametnikud. Samal ajal raskendas kuninglike isikute elu prints Andrew ja pedofiil Jeffrey Epsteini kunagine lähedane sõprus, mis on tänini ajakirjanduse luubi all. Tundus, et enam halvemaks ei saa asi minna. Aga sai.