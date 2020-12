PEAMINISTRIUURING | Kristina Kallas pigistab suurparteide liidrite toetust väiksemaks

Riigikogusse mittekuuluv Eesti 200 on viimastel kuudel erinevates parteide reitingutes mühinal mühinal tõusnud. Peamiste üleriigiliste küsitluste järgi on partei tõusnud kahe suure ehk Reformierakonna ja Keskerakonna järel toetuselt kolmandaks.

Üks asi on toetus partei kaubamärgile, teine aga nende juhtidele. Eesti Päevaleht lisas detsembris esimest korda oma peaministrieelistuste uuringusse Eesti 200 juhi Kristina Kallase nime. Selgub, et tal on ka päris arvestatav isiklik toetus, mis muutis parimaks peaministriks peetava esikolmiku koosseisu.