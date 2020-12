ARVUSTUS | Kommunist olen ja eestlaseks jään

Termin „aus teater” mõjub sama õõvastavalt kui „aus luule”. „Head inimesed” mahub kindlasti selle alla. Kuid kummalisel kombel see tükk õõvastavalt ei mõju, pigem liiga publitsistlikult nagu kunagised menutükid „Laudalüürika” ja „Vastutus”. Viimase pealkiri sobiks hästi ka „Headele inimestele”.

Et Vanemuine „Head inimesed” oma kavva võttis, ei tulene ilmselt näidendi voorustest (neid on liiga vähe), vaid autori mõnevõrra skandaalsest persoonist.