Tuntud eestlaste jõulumälestused: kahuripaugud, pealekaebamised ja ohtlikud kurvid ema sapakaga

Eestlased pidasid jõule ka nõukogude ajal, kui kristlikud jõulud olid keelatud ja tuli tähistada aastavahetusega seotud nääre. Jutud sellest, kuidas nõukogude võim üritas jõulutraditsiooniga võidelda, on siiski osalt üle võimendatud. Paljud asjad olenesid ka nõukogude ühiskonnas inimesest endast – kui vabana või mittevabana ta end tundis. Kes tahtis end tunda vabamana, see pidi siiski arvestama, et selles ühiskonnas ta edukas olla ei saa. Ja kes tahtis, tähistas ka jõule.

Oma meenutusi jagavad filmidiiva Eve Kivi, pikaaegne tööstusjuht Jüri Kraft, legendaarne telemees Vahur Kersna ja Tallinna Jaani koguduse pastor Jaan Tammsalu.