PÄEVA TEEMA | Kaja Kallas: vaenukõne tuleb kriminaliseerida, et kaitsta vähemusi enamuse vägivalla eest

vaenamisel ei ole praegu mingeid tagajärgi. Kui kutsutakse üles vaenama inimesi lähtuvalt tema grupikuuluvusest või kui kutsutakse üles vägivallale teatud grupi suhtes, siis ei juhtu midagi.

Näiteks on inimene, kel on palju jälgijaid, kutsub oma kõnes üles „peksma homosid" või „ajama teatud nahavärviga inimesed Eestist ära". Kui nüüd selle üleskutse peale üks või mitu inimest tegutsema asuvad ja tõesti kellelegi peksa annavad või kedagi süstemaatiliselt vaenavad, siis nemad kannavad küll vastutust, aga see, kes vägivallale kutsus, ei vastuta mitte millegi eest.