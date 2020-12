Lauri Leesi: mammutkoolid on saatanast

Ma ei tea, millise statistikabürooga meie linn koostööd teeb, kuid piisab vaid jalutada Veerenni tänaval veendumaks, et Viljandi suurune linnak on seal juba püsti ja maju tuleb veel juurde. Täidetud on ka Tallinna pommitamisest järele jäänud viimased augud Lembitu, Kaupmehe, Hariduse, Peeter Süda tänaval. Sinna on kerkinud suured eramud; üksnes DAS HAUS nime kandev hoone on koduks kahe-kolme klassitäiele kooliealisele maailmakodanikule. Ärge unustage Hipodroomi kvartalit ja muidki kesklinnaga piirnevaid asumeid, kust lapsed, tahate või ei, hakkavad koolis käima kesklinnas.

Juba 10-15 aastat tagasi tulnuks sellega arvestatada. Need asumid ja majad ei sündnud ju üleöö!