FAKTIKONTROLL | Internetis luisatakse nagu Tanel Kiik ei plaaniks end koroona vastu vaktsineerida. Plaanib küll

Telegrami portaalis on avaldatud lugu pealkirjaga "USA-s suri Pfizeri koroonavaktsiini katsetustega seoses kuus inimest". Loo sisu viitab sellele, nagu oleks ÜK-s ja USA-s turule juba lubatud või Euroopas kohe-kohe patsientideni jõudev vaktsiin surmavalt ohtlik ning külvab vaktsineerimise osas hirmu.

Lisaks tehakse juttu sotsiaalminister Tanel Kiigest, viidates, et Kiik endale vaktsiini teha ei plaani.

Kuidas on asi päriselt?

Sotsiaalmeedias on postitus jõudnud 13 tuhande inimeseni. Esimene Pfizeri vaktsiine ekslikult surmadega seostav lugu alternatiivmeedias ilmus 8. detsembril (1), seega pole tegemist Telegrami enda uurimustööga, vaid juba eos eksitava tõlkelooga.

Kumbki väide tõele ei vasta. Alustame sotsiaalministrist.

"Olen kindel teadus- ja tõenduspõhise meditsiini toetaja. Loomulikult kasutan võimalust end COVID-19 vastu vaktsineerida ning usaldan kõiki vaktsiine, mis saavad Euroopa Ravimiameti heakskiidu ja Euroopa Komisjoni müügiloa," kommenteeris Kiik Faktikontrollile.

Ta lisas, et tõenäoliselt jõuab vaktsiin temani lihtsalt pärast riskirühmade ja meditsiini- ning eesliinitöötajate vaktsineerimisi, vastavalt vaktsineerimiskavale (2).

"Olen varem välja öelnud, et valitsuse liikmed ei kuulu automaatselt COVID-19 riskirühma ning esimesed tarned suuname tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna inimeste kaitseks. Ilmselt on Telegrami tegelased teadlikult mu öeldu mõtet moonutanud," lõpetas ta.

Pfizeri vaktsiinikatsetuste käigus surnud inimestega seotud valeväiteid on kontrollinud juba varasemalt mitmed faktikontrollid ümber maailma, näiteks AAP ning Reuters.

Seda taipasid muuhulgas ka artiklit kommenteerinud inimesed Facebookis. Pakume seega neile ka võimalust tutvuda kontrolliga maakeeles.



Telegram viitab oma loos isegi, et USA Toidu- ja Ravimiamet (FDA) on kahtlused nagu võinuks surmad olla vaktsiinist tingitud, on juba ümber lükanud.