Vaata propagandakaadreid tehasest, kus valmivad maskid eestlaste jaoks

Skandinaavia ettevõte OneMed on müünud Eestis 625 000 maski, mis on valminud Hubei Haixini tehases. Sinna tehasesse tööle saadetud 132 uiguuri tüdrukust võib leida arvukalt propagandamaterjali, mis jutustavad seni eksiteel olnud neidude uuest ja õnnelikust elust täis ennenägematuid rikkusi.

Mõistagi tuleb Hiina uudiseid tarbida eeldusel, et nähtu on märgatavalt ilustatud ja võlts (näiteks ei pea kindlalt paika palganumber, mida mainitakse mitmes käsitluses), kuid isegi siis võib saada aimu tingimustest, milles need töötajad elavad.