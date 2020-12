Lapsed ei saa psühhiaatrilist abi veel niipea

Selle asemel et täiendada psühhiaatrilise abi seaduse eelnõu, mille opositsioon esitas juba üle aasta tagasi, tuli koalitsioon välja oma eelnõuga. Opositsiooni arvates tekitab see eelnõu küsimusi.

Tuletame meelde, et sotsiaaldemokraat Helmen Kütt andis seadusemuudatuse sisse aasta tagasi. Pärast koalitsiooni pikka jonni ja ekspertide mitmekordset ärakuulamist läbis see lõpuks esimese lugemise. Eelnõu iva oli selles, et alla 18-aastased noored saaksid psühhiaatri poole pöörduda vanema nõusolekuta.

Sotsiaalkomisjoni liikmed Kütt ja Signe Riisalo (RE) peavad nüüd koalitsiooni käitumist äärmiselt piinlikuks