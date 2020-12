Trumpi tähelepanuvajadus ähvardab vabariiklasi uute kaotustega

Veidi enne Joe Bideni Valgesse Majja kolimist otsustatakse Georgia osariigis, kuidas näeb välja tema ametiaja esimene pool. 5. jaanuaril lähevad teises voorus ümbervalimisele osariigi mõlemad kohad USA senatis, mida seni hoiab enda käes lahkuva presidendi Donald Trumpi Vabariiklik Partei. Need kaks kohta lahutavad Bidenit sellest, et demokraatide käes oleks korraga presidendipalee ja kongress.

Peale suurte panuste pakub Georgia valimistel põnevust ka mõlema partei tasavägine toetus. Novembris edestas Biden siin Trumpi vähem kui 12 000 häälega. Kõik oleneb valimisaktiivsusest ja see omakorda kampaaniaeelarve paksusest ning sõnumitest, mida parteijuhid valijatele saadavad. Osa vabariiklasi on hakanud avalikult kurtma, et Trumpi viimase aja tegevus ei lähe selle põhieesmärgi täitmisega kokku.