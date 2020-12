Anne Veski: kirikukontsertidel ma üles ei astu, mulle meeldib rohkem kärts ja mürts

Palavalt armastatud laulja, kelle siirus ja sära on toonud talle miljoneid fänne, ei pea enam ammu midagi tõestama. Ka praegusel keerulisel ajal vaatab ta asjadele ausalt otsa ega süüdista kedagi. Kuigi muusikul on esinemised ära jäänud, hoiab ta ennast vormis, sest kunagi ei tea, millal võidakse lavale kutsuda. „Kunagi ei saa püssi põõsasse visata, sest lootusetuid olukordi ei ole,” ütleb legend. Praegu on järgmised kontserdid kavas uue aasta alguses.