RAAMATUBLOGI: See oli juba kolmas kallim, kelle minu kaunitarist õde Ayoola „enesekaitseks“ teise ilma saadab

Valgele inimesele seletas Aafrika suurepäraselt lahti Alexander McCall Smith oma Esimese Daamide Detektiiviagentuuri ehk selle bossi proua Precious Ramotswe lugudega. Südamest kahju, et maakeelde tõlgiti vaid neli raamatut, kuid millegipärast ei lähe musta mandri filosoofia, mis on selge, täpne ja igavikuline, meile peale – neid enam kui kümnend tagasi välja antud raamatuid leiab siit-sealt lettidelt veel tänaseni. Ju oleme maarahvast kalestunud linnarahvaks muutunud. Mis on kahetsusväärne.

Aga parandage end, lugege proua Ramotswet – allpool mõned tema tsitaadid – ja öelge endale, kas tal pole õigus.

* Rikkad inimesed on kõigest inimesed. Ma ei ole veel kohanud ühtegi rikast inimest, kes poleks samasugune nagu meie. Õnn või õnnetus ei ole rikkusega seotud.

* Ametnik raputas pead: „Ma ei usu, et teil võib õigus olla, proua. Mina olen see, kes eeskirju tunneb. Teie olete rahvas.”

* Asjad on nii nagu nad on, lihtsalt sellepärast, et nii need juba kord on.

* Kui te olete teda nii hästi toitnud, miks ta siis nii kõhn on? Mees, kelle eest hästi hoolitsetakse, läheb paksemaks. Nad on ju samasugused nagu veised . See on üldiselt teada.

* Meil on tõesti ses elus veel kedagi teist vaja, meil on vaja inimest, kellest me võiksime sellel maal oma väikese jumala teha. On see siis abikaasa või laps või vanem või keegi teine, ikka peab olema keegi, kes meie elule eesmärgi annab.

* Sa võid olla see või teine. Sa võid lihvida oma mõistust või sa võid lihvida oma soengut. Aga sa ei saa teha mõlemat.

Eelnev oli meeldiv meenutus proua Ramotswest, et samas ka Aafrika elutervest lihtsusest, mis peaks igat lugejat mõjutama.

Nüüd siis uus raamat mustalt mandrilt Nigeeria päritolu briti Oyinkan Braithwaite’i sulest, mis on oma olemuselt põrgulikult sarnane proua Ramotswe lugudega. Ehk siis Aafrika ongi säärane.