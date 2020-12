ERISAADE | Erkki Sapp: elektri hind lendab taevasse? Aeg-ajalt on see lihtsalt vajalik

Eleringi energiaturu osakonna juhataja Erkki Sapp ütleb, et elektriturul ongi suured kõikumised loomulikud, sest tegureid, mis mõjutavad nõudlust ja pakkumist, on väga palju. Näiteks praegu langes Soomes ära üle 800 MW tootmisvõimsust.

„Just sellepärast ongi vajalik, et elektriturul saaks kujuneda vabalt elektrihind, et ka need tootmisüksused, mis pääsevad harva turule, saaksid oma kulud tagasi teenida," tõi ta näitena, miks ajutised hinnatipud aitavad tagada piisavat stabiilsust.