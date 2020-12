Pedofiilias õigeks mõistetud kardinal kahtlustab Vatikani vandenõu

Austraalia kardinal George Pell ütles Itaalia riigitelevisiooni uudistesaatele, et tal on kaudseid tõendeid, et Vatikanis käib vandenõu tema hävitamiseks. Seni kõige teravamates kommentaarides seostas Pell enda vastu algatatud kriminaalasja Vatikanis valitseva korruptsiooniga.

Pell väitis, et Vatikani finantsasju reformida üritavad tippametnikud langevad üksteise järel meedia rünnakute ohvriks ja see kahjustab nii või teisiti nende mainet. Pell oli 2014–2019 Vatikani rahandusminister ja lahkus ametist, et astuda seksuaalkuritegudes süüdistatuna Austraalia kohtu ette.

Kui intervjueerija küsis, kas ta usub, et juhtunu on seotud tema finantsreformidega, vastas Pell, et loomulikult tekkis selline kahtlus.