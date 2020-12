Noored helistavad võõrastele eakatele, et nende üksildust leevendada.

23-aastast Hanna Grete Õispuud on eakate üksilduse teema huvitanud ülikooli algusest saati. Kui Tallinna ülikoolis käis esinemas Jututaja üks algatajaid Mari-Liis Sööt, otsustas sotsiaaltöötudeng Hanna selle organisatsiooniga ühineda. Esmalt kavatses ta liituda koolipraktika raames, siis juba vabatahtliku jututajana.

Hanna teekond jututajana algas eriolukorra tulekuga, mistõttu esialgu silmast silma kohtumisteks plaanitud vestlused peetakse hoopis telefoni teel. Tema telefonisõbraks sai 77-aastane Rein, kellega nad on aprilli algusest saadik igal nädalal videokõne teinud. Jututaja määras just nemad paarilisteks ühiste huvide alusel. Seetõttu juhtus midagi hoopis erakordset. Selgus, et Rein soovib kirja panna oma eluloo ja kuna Hannale meeldib kirjutada, siis seda ta viimane pool aastat teinud ongi. Rein jutustab talle telefonis oma minevikust ja Hanna kirjutab kõik arvutis üles. Koos on juba saja lehekülje jagu.