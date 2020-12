LIBERAAL VS. KONSERVATIIV | Kas seadustest peaks kaotama soo mõiste?

Mõistan, kui säärase küsimuse peale tekib esimesena assotsiatsioon Briti koomikutetrupi Monty Pythoni filmiga „Briani elu”, kus üks tegelane nõudis endale põhimõttelist õigust saada lapsi, mis sest, et ta neid bioloogilise mehena sünnitada ei saanud. Ometi on asi naeruväärsusest kaugel.

Inimeste lahterdamiseks ükskõik milliste tunnuste järgi peavad olema väga selged põhjused ja eesmärk tohib alati olla üksnes nõrgemate kaitse. Näiteks spordis. Silmanähtavalt on tugevaimad mehed jõulisemad kui tugevaimad naised – tänu evolutsioonile, mis eelistas meeste puhul toorest füüsilist jõudu. Seega on arusaadav, kui naised võtavad (soovi korral, sest üks tugev naine võib keskmisest mehest ikka kõvasti üle olla) mõõtu omavahel.

Inimesed on loodud meesteks ja naisteks ning kuigi mõned üritavad sootunnuste kirurgilise eemaldamise või lisamisega normaalsust üle kavaldada, on inimkonna alustalad vankumatult paigas. Kindel roll on elus nii meestel kui ka naistel.

See, et elu jätkumiseks on naiste ülesanne sünnitada, ei tähenda, et naisi peetaksegi sünnitusmasinateks või mehi nende rolli tõttu seemendajateks. Nii võivad mõtelda ainult komplekside küüsis siplevad või lihtsalt peast põrunud inimesed. Viimaseid ei kaota meie keskelt ka isikukoodide numbrite jadas inimese soole viitava informatsiooni peitmine või sõnade „mees” ja „naine” keelustamine. Samas on võimatu eirata fakti, et inimesed jagunevad meesteks ja naisteks.