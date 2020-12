KULTUURIBIIT | Koreograafist etenduskunstniku Karolin Poska playlist

Karolin Poska ütleb enda muusikavaliku kohta nii: “Olen muusikaga seotud olnud lapsepõlvest saati, kui mu muusikaharidust omandanud õed vahetpidamata kodus klaverit klimberdasid. Sealt ilmselt ka huvi tantsu ja koreograafia vastu tekkiski, sest kui nemad mängisid klaverit siis mina.

Urmas Sisask - Linnutee galatika

Üks mu lemmiktegevusi noorena oli panna raadio mängima, lamada voodil, sulgeda silmad ja kujutada ette tantsu muusika saatel. Tahad järgi proovida? Mulle meeldis seda teha igasuguse muusika järgi, näiteks proovi sellega Urmas Sisaski - Linnutee galaktika järgi.

The Shaggs- Philosophy of the World

Kui ma esimest korda nägin enda õde klaverit mängimas mitte klahvidel, vaid pea klaveri sees ja klaveri keelte pealt heli loomas, olin sellest teistsugusest kõlast ja esitlusest võlutud. Arvan, et see oli alguspunkt, mis õpetas mind muusikat teisiti kuulama ning väärtustama uusi helisid ja helimaastikke.

Praegu on see mind viinud sellise ansamblini nagu The Shaggs, mis koosnes kolmest õest, kellest kõigile vist elevant on kõrva peale astunud, kuid mis kõlab naiivselt ja siiralt. Selle bändi tekkelugu on ka väga huvitav, soovitan lisaks lugeda.

Theodore Parker- Kiek in de Kök (Album ReSounding)

See võluv, kuidas improviseerija aega, ruumi ja heli tunnetab, minu jaoks teistmoodi huvitav mõtlemine muusikast. Lugu saab kuulata siit.

Tom Waits - Chocolate Jesus

Tom Waitsi hääl kõlab nagu mõni Balti Jaama ümber tiirleva alkohooliku hääl, kes on kuu aega suitsetanud, iga päev viina joonud ja vahepeal hinge kuradile müünud, kuid see kõlab ootamatult ilusalt ja ta on üks muusikutest, keda olen kõige jätkuvamalt kuulanud.

The Beatles - In The Life

20-aastaselt elasin aasta Indoneesias ja õppisin traditsioonilist indoneesia tantsu. See oli mulle vajalik kultuurišokk, kuid kui tahtsin ennast läänelikult tunda, võisin minna baari ja kuulata The Beatlesi coverbände, sest millegipärast oli see seal ääretult pop. Nii hakkaski The Beatles mulle meeldima.