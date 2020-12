Eesti, Rootsi ja Soome saavad homme juhise korraldada Estoniale uued sukeldumised

„Peaks tulema ettepanek uurimise teisel tasemel läbiviimiseks,” tunnistas üks asjaga kursis olev allikas.

Kaks Rootsi allikat on viidanud, et silmas peetakse just vajadust laevakere veealuseks uurimiseks. Ameti tõttu ei saa nad infot oma nime all kinnitada. Ohutusjuurdluskeskused peaksid arutama homme, mis sõnastuses asjast teada antakse tehakse.

Kui see nii läheb, saabub omastele selgusehetk, mida paljud on kuid oodanud. Ühes sellega peaks mõttelise kivi tagant liikuma saama Eesti riigi juhitav uus uurimine, mis oktoobri alguses valitsuse otsusega algatati.